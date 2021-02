Erdogan voegt twee faculteiten toe aan opstandige universiteit in Istanbul

Ankara

Waarschijnlijk is de maatregel bedoeld om het protest, dat veel steun krijgt vanuit andere universiteiten, van binnenuit te ondermijnen. De president zou de nieuwe afdelingen kunnen bezetten met aanhangers. Zij zullen dienen als een ‘Trojaans paard’, schrijft hoogleraar rechten Yaman Akdeniz op Twitter. De woordvoerder van de president houdt het erop dat ze de kwaliteit van de universiteit moeten verbeteren.

Sinds 2 januari betogen studenten en stafleden op het campusterrein tegen de benoeming van Melih Bulu als rector. Voorheen werd de rector van de Bosporus Universiteit altijd gekozen door de wetenschappelijke staf, uit hun midden. Bulu komt van buiten. Hij zou incompetent zijn en zijn neergezet omdat hij banden heeft met de regerende AK-partij.

‘lhbt-gestoorden’

Vooralsnog ebt het protest niet weg, integendeel. In Ankara, Izmir en andere steden is gedemonstreerd uit solidariteit. Dinsdag werden tientallen mensen door de politie opgepakt bij een betoging in Kadiköy, een stadsdeel in het centrum van Istanbul. Vrijdag werden 65 betogers gearresteerd bij diverse universiteiten in Turkije. Erdogan heeft gezegd dat zich onder de betogers veel leden van extreemlinkse en Koerdische terreurgroepen hebben gemengd, de gebruikelijke verdachtmaking in Turkije van tegenstanders van de regering.

Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu heeft de studenten op social media uitgemaakt voor ‘lhbt-gestoorden’. Zijn tweets daarover werden door Twitter verwijderd. Ook Erdogan maakte lhbti-vijandige opmerkingen.

De studenten van de Bosporus Universiteit hebben een open brief aan de president gepubliceerd, waarin zij stellen dat zijn decreet over de twee nieuwe faculteiten ‘is bedoeld om de hele universiteit, met al zijn studenten, docenten en andere staf, te intimideren’.

'onacceptabel'

‘Uw pogingen om onze universiteiten vol te stoppen met aanhangers is het symptoom van uw eigen politieke crisis’, aldus de open brief. ‘U bent geen sultan, wij zijn niet uw onderdanen.’ Ook bekritiseren de studenten de homovijandige taal. ‘Lhbt-rechten zijn mensenrechten.’

De Europese Commissie noemt deze opmerkingen van Erdogan en Soylu ‘onacceptabel’. Ook woordvoerders van de VN en de Amerikaanse regering hebben kritiek geuit op de manier waarop de Turkse autoriteiten omgaan met de protesten.

Erdogan reageerde daar vorige week op door te zeggen dat de VS en Europa eerst maar eens in de spiegel moeten kijken voordat ze Turkije de les lezen. Hij verwees daarbij naar Black Lives Matter, de bestorming van het Witte Huis en de gele hesjes in Frankrijk. <