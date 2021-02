Duizenden mensen de straat op tegen coup in Myanmar

Het militaire regime van Myanmar heeft het internet in het land grotendeels plat gelegd, terwijl duizenden mensen in de grootste stad van het land de straat opgaan om te protesteren tegen de coup van afgelopen maandag.

Yangon

Zaterdagochtend gingen alle sociale media op zwart om te voorkomen dat inwoners konden oproepen om naar betogingen te komen, filmpjes daarvan te verspreiden, of online hun onvrede over de staatsgreep konden uiten.

Een paar dagen geleden werd Facebook al afgesloten, wat voor veel mensen de belangrijkste bron van informatie is, maar zaterdag waren ook Twitter en Instagram slecht bereikbaar, meldt Netblocks, de internationale waakhond voor internettoegang. Nog iets later op de dag werd het hele internet afgesloten, zodat ook degenen met een VPN-verbinding geen sociale media meer konden gebruiken.

Ondertussen protesteerden duizenden inwoners tegen de coup van de generaals. Eerder deze week waren er al voorzichtige protesten met kletterende potten en pannen geweest, maar zaterdag vond de eerste grote demonstratie op straat plaats. In Yangon, de grootste stad van het land, schreeuwden de betogers dat de militaire dictator moest falen, falen, falen, en de democratie moest winnen, winnen, winnen.

Burgers riepen op om Aung San Suu Kyi vrij te laten, de gekozen leider van de National League for Democracy (NDL) die maandag door de generaals werd afgezet en onder huisarrest geplaatst. ‘Vertel de wereld wat hier gebeurt’, zei één van hen tegen de Britse krant The Guardian, die als een van de weinige westerse media een verslaggever in de stad heeft – wiens naam overigens om veiligheidsredenen niet wordt afgedrukt. Volgens deze verslaggever juichten mensen die over straat liepen de demonstranten toe, klapten zij voor hen, en gaven hen water. Vanuit verschillende winkels klonk een revolutionair lied.

rode kleding

Veel demonstranten hadden rode kleding aangetrokken, de kleur van de NDL, en enkelen droegen rode vlaggen. Anderen hadden foto’s bij zich van Aung San Suu Kyi en president Win Myint, die ook door de militairen is vastgezet. ‘We moeten vechten voor de volgende generatie’, zei een vrouw tegen persbureau AFP. ‘Er moet een einde komen aan de militaire dictatuur.’

De politie had de doorgaande wegen naar het centrum van de stad afgezet. De militairen zelf zitten sinds de coup ingegraven in de hoofdstad Nay Pyi Daw en zijn vooralsnog de confrontatie met de demonstranten niet aangegaan.

De situatie in Myanmar was al gespannen sinds de NLD de algemene verkiezingen in november met grote overmacht won – de tweede stembusgang sinds de militaire dictatuur in 2011 na decennia plaatsmaakte voor een burgerregering – en de aan de militairen gelieerde partij USDP werd weggevaagd.

Maandag, enkele uren voordat het nieuwe parlement voor het eerst bijeen zou komen, pleegden de militairen een coup. Sindsdien zijn er naar schatting 149 politici, journalisten, activisten en ambtenaren gearresteerd.

Aung San Suu Kyi is sinds maandag niet meer in het openbaar gezien. Zaterdag meldden diverse media dat ook de Australische econoom Sean Turnell, een adviseur van Suu Kyi, is gearresteerd. <