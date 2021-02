Indonesië versoepelt 'hoofddoek' op school

Openbare scholen in Indonesië mogen meisjes niet langer verplichten om hoofddoekjes te dragen. Dat besloot de minister van Onderwijs na een rel waarin een christelijk meisje opdracht had gekregen haar haren te bedekken.

Jakarta

Minister Nadiem Makarim noemde het dragen van religieuze kledij een persoonlijke keuze die niet afgedwongen mag worden door scholen. Hij waarschuwde dat onderwijsinstellingen die dat toch proberen daar financieel voor gestraft kunnen worden. Die regel geldt overigens niet in de conservatieve provincie Atjeh.

Activisten reageren positief op het besluit van de minister. Een onderzoeker van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat openbare scholen miljoenen meisjes en vrouwen hebben gedwongen om hoofddoekjes te dragen. Het gaat niet alleen om scholieren, maar ook om vrouwelijke docenten.

Die praktijk leidde tot ophef na een incident in de stad Padang. Daar weigerde een christelijke scholier een hoofddoek te dragen. Haar ouders maakten later stiekem een opname van een gesprek waarin ze te horen kregen dat de school alle meisjes verplicht hun haren te bedekken, ongeacht hun religie. Die video ging viral en de instelling bood excuses aan.

Minister van Religieuze Zaken Yaqut Cholil Qoumas noemde die zaak het topje van de ijsberg. ‘Religie mag geen bron van conflict zijn. Of een rechtvaardiging om mensen met andere geloofsovertuigingen oneerlijk te behandelen', zei hij. In het 270 miljoen inwoners tellende Indonesië is 90 procent van de bevolking moslim. <