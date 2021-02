Russen wijzen EU-diplomaten uit

Moskou

Het bezoek van topdiplomaat Borrell aan Moskou is bedoeld om de moeizame relatie tussen Moskou en Brussel niet helemaal af te breken. Waarnemers noemen de stap van het Russische regime een belediging voor de hoogste EU-diplomaat.

De aangekondigde uitwijzingen werden meteen krachtig veroordeeld door een woordvoerder van Borrell. Rusland verwijt de Europese diplomaten het bijwonen van illegale oppositieprotesten uit solidariteit met Kremlincriticus Navalny. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de acties van de diplomaten onacceptabel. Zweden weerlegde meteen de claim van Moskou dat de Zweedse diplomaat meedeed aan een betoging. Duitsland kondigde tegenmaatregelen aan.

Buitenlandchef Borrell drong in Moskou juist aan op de vrijlating van oppositieleider Navalny. Een rechtbank in Moskou veroordeelde hem deze week tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan hij nog zo’n twee jaar en acht maanden moet uitzitten. Daarnaast begon vrijdag een smaadzaak tegen de 44-jarige oppositieleider. Hij wordt ervan beschuldigd een aantal Russen in een reclamevideo van de regering, onder wie een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, te hebben beledigd. De Russen spraken zich uit voor het wijzigen van de grondwet waardoor president Putin langer aan de macht kan blijven. Navalny omschreef hen op sociale media als een ‘schande voor ons land’ en ‘verraders'.

Aanhangers van de oppositie zijn de afgelopen weken herhaaldelijk de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevangenschap van Navalny, een uitgesproken criticus van president Vladimir Putin. De Russische autoriteiten arresteerden daarbij duizenden deelnemers. <

Arts die Navalny in Omsk behandelde plotseling overleden

De arts die Kremlincriticus Aleksej Navalny behandelde in het ziekenhuis van Omsk nadat hij was vergiftigd, is op 55-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse televisiezender CNN meldt op basis van het ziekenhuis dat er geen details over de doodsoorzaak zijn vrijgegeven.

Sergej Maksimisjin behandelde Navalny toen de oppositieleider in augustus vorig jaar binnenkwam na te zijn vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Maksimisjin was een van de belangrijkste artsen in het ziekenhuis in de Siberische stad.

Een naaste medewerker van Navalny, Leonid Volkov, sluit niet uit dat de arts moedwillig om het leven is gebracht. ‘Maar de Russische gezondheidszorg is erg slecht en het is niet ongewoon voor artsen van zijn leeftijd om plotseling te overlijden. Ik denk dan ook dat er geen onderzoek wordt ingesteld naar zijn dood.’

Navalny werd vanuit Omsk naar Berlijn gevlogen, waar hij verder werd behandeld. Dinsdag werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van afspraken over zijn voorwaardelijke vrijlating in de periode dat hij in Duitsland verbleef.