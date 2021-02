Crisis treft arme landen hardst

Wageningen

Uit het onderzoek blijkt dat in de helft van de onderzochte landen in tot wel zeventig procent van de huishoudens de financiën kelderden en men vaak met moeite genoeg voedsel wist te verzamelen.

In Sierra Leone was de voedselonzekerheid het grootst. Zeker 87 procent van de ondervraagden werd indirect door de pandemie gedwongen om te rantsoeneren en daarbij maaltijden over te slaan.

De ondervraagden maken deel uit van de informele economie (dagopbrengsten van oogst of handel red.) waar weinig officiële cijfers over beschikbaar zijn, waardoor ‘het bijzonder is dat we de economische gevolgen van de pandemie op deze groep mensen in zo veel landen systematisch

inzichtelijk kunnen maken’, aldus ontwikkelingsec..

