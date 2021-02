China boos om Britse aanpak zender CGTN

Peking

China heeft boos gereageerd op het besluit om een Chinese staatszender uit de lucht te halen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verwijt de Britse autoriteiten dat ze politieke redenen hadden om nieuwszender CGTN aan te pakken. De Britse toezichthouder Ofcom trok de vergunning van die Engelstalige zender deze week in. Dat betekent dat Britse aanbieders van televisie die niet meer in hun pakket mogen opnemen. Ofcom concludeerde dat de zender feitelijk wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij. Het besluit viel slecht in Peking. ‘China roept het Verenigd Koninkrijk op de politieke manipulatie onmiddellijk te staken en fouten recht te zetten', reageerde een woordvoerder van het ministerie. Die zei ook dat China ‘zich het recht voorbehoudt om noodzakelijke tegenmaatregelen te nemen'. <