Wapenverkoop VS piekt opnieuwAmerikanen hamsteren meer dan twee miljoen wapens,uit vrees voor een verbod door president Joe Biden.

Washington

Wapenwinkels verkochten in januari meer dan twee miljoen wapens, het op één na hoogste aantal ooit. Alleen in november vorig jaar werden nog meer wapens verkocht. Nu is het niet ongebruikelijk dat de wapenverkoop na het aantreden van een Democratische president stijgt, maar de cijfers die Biden overlegt zijn uitzonderlijk. Brandon Wexler, die een wapenwinkel heeft in Florida, zegt tegen CNN dat ‘Obama de beste wapenverkoper van het land was en covid een goede tweede’ maar dat ‘Biden de ultieme wapenverkoper wordt’.

Een wrang gegeven voor de pas aangetreden president, die tijdens zijn campagne kritisch was op de verkoop van wapens aan particulieren. Zo zei Biden aanvalswapens te willen verbie..

