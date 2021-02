Strafhof vonnist seksuele oorlogsmisdaad

De Ugandese ex-rebellencommandant Dominic Ongwen is door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De straf van Ongwen wordt later bepaald.

Den Haag

Ongwen gaf volgens het strafhof leiding aan gewapende aanvallen op burgers in Noord-Uganda tussen 2002 en 2005. Strijders van de rebellenbeweging Verzetsleger van de Heer (LRA) maakten zich schuldig aan onder meer moord, marteling en plundering. Opvallend is dat Ongwen ook is veroordeeld voor het zwanger maken van ontvoerde vrouwen. Het is voor het eerst dat het strafhof een dergelijk misbruik – dat in meer conflictsituaties voorkomt – specifiek als een oorlogsmisdaad bestempelt.

De veroordeling van Ongwen is de eerste in verband met het bloedige LRA-conflict, dat in Uganda woedde tussen de late jaren tachtig en begin deze eeuw. Het LRA zei op te komen voor de bevolking van Noord-Uganda, die zich a..

