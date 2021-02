Bestormer Capitool krijgt biologisch eten in cel

Met een beroep op de vrijheid van godsdienst eist een van de bestormers van het Capitool biologisch eten in de gevangenis – en met succes. Jacob Chansley uit Arizona viel op in de nieuwsbeelden met zijn grote bontmuts, ontbloot bovenlijf en de Amerikaanse vlag geschilderd op zijn gezicht. Zijn advocaat betoogde dat voor Chansley biologisch eten onderdeel is van zijn geloof en de levensstijl van het sjamanisme. Chansley is zelfbenoemd ‘QAnon Sjamaan', oftewel ziener.