Veel etnisch geweld bij coup in Myanmar

Politieagenten houden de wacht in de stad Yangon, nadat de militairen voor een jaar de noodtoestand in Myanmar hebben afgekondigd.

De militaire coup in Myanmar (Birma) was ook voor de bijzondere gezant van de Verenigde Naties ‘een verrassing’. Dat zei de Zwitserse VN-gezant Christine Schraner Burgener tegen de Neue Züricher Zeitung in een reactie op de coup in Myanmar. Ze kent zowel de militaire leiders als de politieke leiders van het land en Aung San Suu Kyi persoonlijk. Maar dit had Schraner niet zien aankomen.

'oorlogsmisdaden'

Al vanaf begin januari meldt FBR toenemende beschietingen door het leger van dorpen in de Karen-deelstaat. Twee dagen voor de coup sprak FBR in een vel..

