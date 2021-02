Celstraf Iraanse diplomaat voor plannen aanslag

Een Belgische rechtbank heeft een Iraanse diplomaat tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in een verijdelde bomaanslag in Frankrijk. Drie medestanders kregen celstraffen tot 18 jaar.

Antwerpen

De diplomaat in kwestie, Assadollah Assadi, werd op 1 juli 2018 opgepakt nadat bekend was geworden dat hij een Belgisch-Iraans stel had gerekruteerd om een aanslag te plegen tijdens een bijeenkomst van de Nationale Raad van Verzet in Iran (NCRI), een oppositiebeweging van Iraniërs die noodgedwongen in het buitenland verblijven. Dit congres werd door zo’n 30.000 mensen bezocht.

Die aanslag werd echter verijdeld, doordat de Belgische politie het stel vlak voor de bijeenkomst wist op te pakken in de buurt van Brussel (naar alle waarschijnlijkhei..

