Wetenschappers sceptisch over WHO-missie: ‘Die dieren zijn allang weg, wat denk je daar nog te vinden?’

Met vertraging toegelaten door China, gewantrouwd door de Verenigde Staten, omgeven door politieke druk: de WHO-missie in Wuhan, die onderzoek moet doen naar de oorsprong van het coronavirus, is beladen.

Peking

Het WHO-team, dat vorige week donderdag uit quarantaine kwam, bezocht de afgelopen dagen twee zwaar getroffen ziekenhuizen, het provinciale en stedelijke Centre for Disease Control (CDC), het Wuhan Institute for Virology en de Huanan Zeevruchtenmarkt waar de eerste zieken werden ontdekt. Daarnaast ging het team ook naar twee wat curieuze locaties: een groothandelsmarkt en een tentoonstelling. Voor alle veldbezoeken is toestemming van de Chinese overheid nodig.

Op papier ziet het programma er goed uit, in de praktijk vrezen Chinese wetenschappers dat de WHO-experts niet veel nieuws zullen vinden. Vooral doordat de missie pas een jaar na de uitbraak plaatsvindt. ‘Het is een jaar later, alles is anders’, zegt Jin Dongyan, viroloog aan ..

