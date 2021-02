27 slaven bevrijd uit Indiase werkplaats

Den Haag

Zevenentwintig als slaaf gehouden mannen en vrouwen zijn bevrijd van een werkplaats in Telangana, in het zuiden van India. De reddingsoperatie was een samenwerking van een lokale stichting, getraind door International Justice Mission (IJM), en de politie. De bevrijde slachtoffers werden al twee jaar lang verplicht twaalf uur per dag zwaar lichamelijk werk te verrichten. Ze waren in de val gelokt met een kleine lening die zij dachten met hun werkzaamheden te kunnen afbetalen, maar daarvoor was hun loon niet hoog genoeg. De mannen en vrouwen zijn teruggebracht naar hun dorpen. <

