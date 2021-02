Kan ‘Super Mario' Italië uit de politieke chaos redden?

Rome

‘Draghi is een apostel van de elite’, klonk het misprijzend vanuit de Vijfsterrenbeweging (M5S) zodra de bankier ten tonele verscheen. De anti-establishmentpartij is teleurgesteld over het mislukken van een derde kabinet onder Giuseppe Conte, die officieel partijloos is maar als premier werd voorgedragen door de M5S en veel steun genoot in de partij.

De beweging bevindt zich in een ingewikkelde spagaat, want ze heeft zich altijd fel verzet tegen technocratische regeringen, maar het enige overgebleven alternatief – verkiezingen – komt nu ook bijzonder slecht uit. Niet alleen staat de partij op verlies in de peilingen, maar bovendien hebben de Italianen in september gestemd voor een grondwetswijziging om het parl..

