Een veenbrand in Noord-Ierland

Belfast

No Irish sea border (Geen grens in de Ierse Zee), staat op een muur in een unionistische (protestantse) wijk in Zuid-Belfast. En even verderop in de Noord-Ierse hoofdstad: All Border Post Staff Are Targets (Alle douanemedewerkers zijn doelwitten). Sinistere teksten.

De burgemeester van het Noord-Ierse Larne spreekt van spanningen sinds de haven van zijn kustplaats op 1 januari onderdeel werd van een Britse binnengrens.

Noord-Ierland is deel van het Verenigd Koninkrijk, dat begin dit jaar uit de Europese Unie stapte. Maar om te voorkomen dat er op het Ierse eiland een harde grens zou komen tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland, spraken Brussel en Londen af Britse export naar Noord-Ierland in Noord-Ierse havens te con..

