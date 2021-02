Tanzania is niet van plan om te vaccineren

Tanzania is ‘niet van plan om coronavaccins aan te schaffen’. Dat verklaarde de Tanzaniaanse minister van Volksgezondheid, Dorothy Gwajima. Vorige week zei president John Magufuli ook al dat vaccinaties gevaarlijk zijn en beschuldigde hij in het buitenland gevaccineerde Tanzanianen van het verspreiden van corona.

Dar es Salaam

Gwajima benadrukte dat Tanzania veilig is en dat de bevolking zich geen zorgen hoeft te maken als zij zich maar goed aan de hygiënevoorschriften houdt, voldoende sport en gevarieerd eet. Daarnaast promoot de regering het inhaleren van stoom en het gebruik van kruiden zoals van de plant Absintalsem, dat vanouds een geneeskrachtige werking krijgt toegeschreven.

De regering van Tanzania krijgt al maanden internationale kritiek op het ontbreken van beleid in de strijd tegen corona. Sinds april is Tanzania gestopt met het bijhouden van coronastatistieken. Het Oost-Afrikaanse land - met 60 miljoen inwoners - had op dat moment 509 besmettingen. Gisteren kwam daar één persoon bij, want vicepresident Seif Hamad van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .