Navalny krijgt 3,5 jaar celstraf

Een Russische rechtbank heeft oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. In de praktijk komt dit neer op 2,5 jaar, omdat hij al 12 maanden in huisarrest heeft gezeten.

Moskou

De belangrijkste uitdager van president Putin wordt naar verwachting deze week overgebracht naar een strafkolonie. Officieel wordt Navalny opgesloten wegens schending van een meldingsplicht die hij opgelegd kreeg in 2014. Navalny werd toen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar in een fraudezaak.

Met zijn verblijf in Berlijn, waar hij tussen augustus en januari herstelde van een levensbedreigende novitsjok-vergiftiging, heeft hij zich volgens de rechtbank verscholen voor de Russische politie. Zijn voorwaardelijke straf wordt daarom omgezet in een onvoorwaardelijke celstraf met aftrek van 12 maanden waarin Navalny in huisarrest zat.

Maar Russen twijfelen er niet aan: deze veroordeling is besteld door het Kremlin. De..

