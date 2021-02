Captain Tom (100) aan corona overleden

Londen

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, is gestorven na een coronabesmetting. Hij was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen COVID-19. De Britse koningin Elizabeth condoleerde de familie in een persoonlijke boodschap. De Britse premier Johnson noemde Moore, beter bekend als Captain Tom, een ‘held in de ware zin van het woord'. Hij heeft het land geïnspireerd en hij was ‘een baken van hoop' voor de wereld. <