VS en Iran willen nucleaire deal terug, maar beide op eigen onhaalbare voorwaarden

De regering Biden heeft nog maar een paar weken de tijd om de nucleaire deal met Iran te herstellen. Als Amerika niet onmiddellijk de harde sancties intrekt die Trump heeft ingesteld, is de kans wellicht zelfs helemaal verkeken. Dat was de boodschap, maandagavond, van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif in een interview met Christiane Amanour van CNN. ‘Er is maar een beperkte kans voor de VS om zich weer bij het akkoord te voegen’, zo formuleerde Zarif het. Het initiatief en de eerste acties moeten van Amerika komen. ‘Vraag Teheran niet om aan nieuwe..

