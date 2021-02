Zara Mohammed leider Muslim Council of Britain

De Muslim Council of Britain (MCB) heeft Zara Mohammed (29) gekozen als nieuwe secretaris-generaal. Ze is de eerste vrouw die aan het hoofd van deze invloedrijke koepelorganisatie komt.

Londen

Mohammed is jurist, gespecialiseerd in mensenrechten en woont in Glasgow. Ze werkt daar als consultant. Ze was in het verleden voorzitter van de Federatie van Islamitische Studentenorganisaties (FOSIS) – ook hier de eerste vrouw in die functie.

Bij de verkiezing versloeg Mohammed tegenkandidaat imam Ajmal Masroor. Burgemeester van Londen Sadiq Khan, zelf ook moslim, noemde de uitslag 'geweldig nieuws'.

Mohammed noemt het 'een eer en een zegen' dat ze nu de MCB gaat leiden. Ze benadrukte dat ze nogal verschilt van 'het traditionele leiderschap in onze gemeenschap'. Ze hoopt dat haar verkiezing andere jonge mensen inspireert. De corona-pandemie is een van haar belangrijkste prioriteiten, vertelt ze in ..

