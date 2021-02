Myanmar door coup terug bij af

Naypyidaw

Myanmar is een land met een gemankeerde openbaarheid. Een vrije pers is er niet en geruchten en fake news gedijen er volop. Er was eind vorige week al enige opwinding over opmerkingen van een generaal dat het leger orde op zaken zou stellen in het land. Maar die geruchten werden weer ontkend, de generaal zou misverstaan zijn. Sommige analisten suggereerden dat het bij dreigementen zou blijven. Toch niet.

De situatie in Myanmar was al volatiel sinds de algemene verkiezingen in november, de tweede sinds de militaire junta in 2010 plaatsmaakte voor een burgerregering. De Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de facto regeringsleider Aung San Suu Kyi won (opnieuw) met overmacht, ondanks een breed gevoelde onvrede dat de beloofde d..

