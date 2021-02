Boerenprotesten in India worden luider en groter. ‘Anarchie op de straten van Delhi’

De Indiase premier Narendra Modi heeft hard uitgehaald naar protesterende boeren in de hoofdstad New Delhi. Maar er komen nieuwe groepen boeren aan om de acties te versterken.

De boerenacties behoren tot de grootste protesten in de Indiase geschiedenis.

New Delhi

De Indiase regering heeft het beste voor met de dorpsgemeenschappen met hun vele kleine boeren. Dat betoogde Indiase premier Modi maandag bij de presentatie van de nieuwe begroting. ‘Boeren en dorpen behoren tot de kern van deze begroting’, zo zei hij in een televisietoespraak. ‘De plannen hebben een speciale aandacht voor het versterken van de agrarische sector en het verhogen van het inkomen van de boeren’ zo citeert de Hindustan Times hem.

Maar de boeren zelf geloven daar niets van. Na de grote demonstratie, dinsdag, in de hoofdstad New Delhi, zijn volgens The Economic Times ‘meer en meer boeren vanuit Punjab naar de randen van Delhi onderweg’. Dinsdag verwacht voorzitter Balbir Singh Rajewal van Bharatiya Kisan (Indiase Boerenun..

