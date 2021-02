WHO-team spreekt arts

Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in China onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus heeft gesproken met de arts die als eerste aan de bel trok over het coronavirus. De vrouw werkt in het provinciale ziekenhuis van Hubei, in Wuhan. Dokter Zhang Jixian sloeg eind 2019 alarm na de behandeling van een ouder echtpaar. Ze ontdekte verdachte verschijnselen die afweken van typische longontsteking. Het WHO-team sprak vrijdag ook al met Chinese wetenschappers die onderzoek doen naar het longvirus. De komende dagen bezoeken de WHO-specialisten nog meer ziekenhuizen, wetenschappers, maar ook markten, waar de uitbraak mogelijk begonnen is. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans zit in het WHO-team.

De oorsprong van het coronavirus is een politiek thema geworden. De Verenigde Staten hebben China ervan beschuldigd het virus ontwikkeld te hebben in een lab. China heeft die aantijgingen andersom ook gemaakt. <