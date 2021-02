Vriend Putin: paleis uit video Navalny is van mij

Het riante paleis aan de Zwarte Zee waarover in Rusland ophef is ontstaan behoort toe aan Putins vriend en judopartner Arkadi Rotenberg, beweert deze. Eerder was reuring ontstaan omdat oppositieleider Aleksej Navalny stelde dat het onderkomen van president Vladimir Putin is.

Moskou

Kremlincriticus Navalny had met zijn anticorruptiecampagnegroep een video over het paleis online geplaatst. Die is inmiddels zeker 103 miljoen keer bekeken.

Putin had al ontkend dat het royale onderkomen van hem was. Zijn oude vriend Rotenberg stelt nu dat hij het paleis twee jaar geleden heeft aangekocht. Rotenberg is een Russische oligarch die veel heeft geprofiteerd van zijn goede banden met het Putin-regime. Hij verkocht in 2019 zijn aandelen in een bouwbedrijf voor gaspijplijnen Stroygazmontasj, waarmee hij zo’n 75 miljard roebel (ongeveer 815 miljoen euro) zou hebben opgestreken.

‘Nu zal het niet langer geheim zijn dat ik de begunstigde ben', zei Rotenberg over het paleis in een video die is gepubliceerd op berichtenplatform Telegram. Daarin legt hij uit dat er eerst een complexe eigendomsconstructie voor het paleis was, maar dat hij er uiteindelijk in is geslaagd om eigendom over het gehele paleis te krijgen. Rotenberg gaf geen verdere financiële details over de bekostiging van de aankoop.

Oppositieleider Navalny kwam onlangs na zijn verblijf in Duitsland, waar hij herstelde van zijn vergiftiging met zenuwgif, terug in Rusland en werd direct gearresteerd. Hij werd op 18 januari voor dertig dagen vastgezet, volgens de autoriteiten wegens breken van de voorwaarden voor zijn proeftijd. Navalny, die een jarenlange celstraf boven het hoofd hangt, stelt dat zijn arrestatie politiek gemotiveerd is. <