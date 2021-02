'Intrekken brexit-protocol was blunder'

De Europese Commissie heeft volgens EU-functionarissen een ‘blunder’ begaan door het brexitprotocol over de Ierse grens in te trekken in een ruzie over coronavaccins met het Verenigd Koninkrijk. De regering in Londen heeft gezegd dat het geen verstoringen verwacht van de leveranties van coronavaccins aan Groot-Brittannië.

Brussel

Nadat AstraZeneca vorige week aankondigde dat het fors minder vaccins aan de EU zou leveren dan aanvankelijk geraamd, kondigde de EU vrijdag aan dat die controles en beperkingen gaat opleggen aan de uitvoer van coronavaccins. Die aankondiging werd door velen verstaan als een dreigement om te voorkomen dat er vaccins naar het Verenigd Koninkrijk zouden worden geëxporteerd.

Een deel van de EU-maatregelen, om noodcontroles bij de Iers-Britse grens in Noord-Ierland in te stellen, werd echter binnen enkele uren teruggedraaid nadat zowel het verenigd koninkrijk als Ierland hadden geklaagd over die plannen. ‘Ze hebben erkend dat ze een fout hebben gemaakt en ik geloof dat we ons er nu op kunnen concentreren dat het vaccinatieprogramma een succes wordt', zei de Britse minister van Kabinetszaken Michael Gove tegen Sky News.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei op Twitter er gerust op te zijn dat de EU ‘geen verlangen heeft om de vaccinleveranciers te weerhouden van het nakomen van hun contracten met het Verenigd Koninkrijk'.

Ook EU-functionarissen betitelen het intrekken van het brexitprotocol als een blunder. In de vijf jaar durende onderhandelingen was het voorkomen van controles aan de Ierse grens juist een speerpunt van de EU. ‘Het is beter om vroegtijdig te realiseren dat er een probleem is en het te veranderen, dan om vol te blijven houden en je in te graven', zei een EU-functionaris. ‘Zodra het duidelijk werd dat het politieke moeilijkheden veroorzaakte en dat het gevoelig lag, vooral aan Ierse en Noord-Ierse zijde, besloten we het in te trekken', zei die over de beslissing van de Europese Commissie. <