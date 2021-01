Hamsteren van vaccins is funest voor de wereldeconomie. ‘Het moet zijn: wij eerst, niet ik eerst’

Kaapstad

‘Het is voor de hele wereld het beste dat de vaccins gelijk verdeeld worden. Alleen wordt het nu met de pandemie glashelder hoe de kaarten in de wereld geschud zijn. We leven in een ongelijk verdeelde wereld’, zegt hoofdonderzoeker en vaccinoloog van Vaccines for Africa, Benjamin Kagina in Kaapstad. Hij draait al jaren mee in het vaccinwereldje in Afrika. Dat organisaties als Covax, WHO en Unicef zich hardmaken voor een eerlijke verdeling van de coronavaccins vindt hij een nobel streven, maar Kagina is zijn idealisme al jaren geleden kwijtgeraakt. Hij wijst op het feit dat het met bijna alle vaccins jaren duurt voordat die in Afrika beschikbaar zijn, terwijl de rijke landen voorin de rij staan. ‘Opzich ook niet gek omdat zij hebb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .