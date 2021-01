Wachten op de dood in het nieuwe Moria: ‘Het is geen humanitaire crisis, maar een keuze’

Op Lesbos wonen de 7300 vluchtelingen van kamp Moria sinds de brand in september in een tijdelijk kamp zonder stromend water en met amper elektriciteit. Het is hun verboden om hun eigen ellende te fotograferen. De buitenwereld lijkt van het nieuwe kamp Moria niets te mogen weten.

Moria

Het regent niet hard, maar toch liggen de paden van het nieuwe kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vol plassen. Medewerkers van het Duitse Rode Kruis schuifelen door de modder. Ze zijn op zoek naar bewoners die schurft hebben, om hun een pil te geven en hun kleding en slaapzak op te halen voor een wasbeurt.

Schurft uitbannen is een illusie in dit kamp, waar per kleine tent twee gezinnen wonen, slechts van elkaar gescheiden door een stoffen lap. Sinds de opening van het nieuwe kamp in september is er nog steeds geen stromend water en amper elektriciteit.

uit Afghanistan

‘Ik help graag om het te fiksen’, zegt Gholamfaroogh Mir (28). Op de parkeerplaats van de Lidl-..

