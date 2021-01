‘Werkpaard’ Oxfordvaccin is nu een zorgenkind. Hoe is dat gekomen? Een reconstructie in drie delen

Het Oxfordvaccin werd lang gezien als het ‘werkpaard’ onder de coronavaccins: het is goedkoop, in grote hoeveelheden voorradig en dus onmisbaar in elke vaccinatiecampagne. Nu heeft producent AstraZeneca ruzie met de Europese Unie, omdat de leveringen sterk bij de beloften achterblijven. Tegelijkertijd zijn er twijfels over de effectiviteit. Waar ging het mis? ‘Misschien hebben ze het gewoon veel te druk.’

Medewerkers van het Serum Institute in het West-Indiase Pune maken zich op voor hun werkdag. Het instituut is een van de belangrijkste producenten van het Oxfordvaccin.

Brussel - Oxford

Is er nog wel plek op aarde voor het ‘Oxfordvaccin’, zoals het ooit zo mooi heette? Vraag het vaccinexpert Ben van der Zeijst, en hij moet even nadenken. ‘We hebben er iets aan omdat er niet genoeg van de andere vaccins zijn’, zegt hij. ‘De nood is hoog. We moeten roeien met de riemen die we hebben.’

Van bejubeld koploper onder de vaccins, tot roeispaan waarmee we het maar moeten doen. Het is een nogal sneue tussenstand voor het vaccin van de Universiteit van Oxford en farmaceut Astra-Zeneca, waarover de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA vrijdag positief oordeelde, nadat de spanning eerst nog wat was opgevoerd door uitstel van de geplande persconferentie. De dagen ervoor was de gevoeligheid tussen Europa en de vaccinpr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .