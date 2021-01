De lange weg naar één Amerika: ‘Verdeeldheid de schuld van de hele politiek, niet alleen Trump’

Washington

Lou Masur en Jill Lepore waren beiden wel en niet verrast door wat in januari in de Verenigde Staten plaatsvond. Beiden zijn hoogleraar; Louis P. Masur (63) doceert American Studies and History aan Rutgers University in New Brunswick, New Jersey; Jill Lepore (54) Amerikaanse Geschiedenis aan Harvard University in Boston.

Maar de felheid van de polarisatie en de totale verdeeldheid over basale feiten en ontwikkelingen, dat is helemaal niet nieuw voor de Verenigde Staten. In wezen maakt de afstand tussen wat we als natie belijden en het onvermogen dat ook voor iedereen waar te maken de essentie uit van de Amerikaanse geschiedenis. Amerika ís die strijd tussen ambitie en realiteit.’

Masur, aan de telefoon: ‘De verdeeldheid in de Ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .