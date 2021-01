Republikeinen scharen zich weer achter Donald Trump

Washington

Een week nadat Donald Trump het Witte Huis moest verlaten, stond de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, alweer bij de oud-president in Florida op de stoep. Geen gemakkelijke ‘pelgrimage’ voor McCarthy, zoals CNN het noemt, want hij uitte kritiek op het optreden van Trump tijdens de bestorming van het Capitool. ‘De president draagt verantwoordelijkheid voor de aanval op het Congres door relschoppers’, zei hij twee weken geleden tijdens het debat over de tweede impeachment (afzettingsprocedure) tegen Trump. Volgens McCarthy had Trump ‘onmiddellijk de meute moeten veroordelen toen hij zag wat er gaande was’. Maar woensdag was het McCarthy die in een oproep aa..

