Levenslang wegens moord op Duitse politicus Lübcke

De rechts-extremistische Stephan Ernst is in Frankfurt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de politieke moord op de Duitse regionale bestuurder Walter Lübcke. Ernst schoot de christendemocratische politicus in 2019 dood in het noorden van deelstaat Hessen.

Frankfurt

Ernst heeft lang tegenstrijdige verklaringen afgelegd, maar legde uiteindelijk een bekentenis af en betuigde spijt. Hij wisselde meerdere keren van advocaat en werd donderdag verdedigd door een advocaat van Turkse komaf die eerder de belangen van slachtoffers van rechts-extremisten in rechtszalen heeft bepleit.

De aanklagers hadden levenslang geëist met maatregelen om hem niet vervroegd vrij te laten. Ze stelden daarom dat er van zeer zware schuld sprake is en de rechters vonden dat ook. Ernst is daarmee vrijwel kansloos als hij na vijftien jaar een verzoek om vervoegde vrijlating indient. Medebeklaagde Markus H. heeft een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar gekregen wegens verboden wapenbezit. De aanklagers beschuldigden de neonazi van medeplichtigheid aan de moord. De weduwe en de twee zoons van Lübcke zien in Markus H. de ‘nazicoach’ van Ernst die heeft aangezet tot de moord op hun man en vader.

De moord op Lübcke, die zich vaak voor immigratie en het opnemen van vluchtelingen uitsprak, schokte Duitsland. De aanslag heeft de vraag doen rijzen of rechts-extremisme als gevaar wel serieus wordt genomen.

Het land wordt vooral de laatste 30 jaar opgeschrikt door gewelddaden gepleegd door extremisten die worden gedreven door nazigedachtegoed, vreemdelingenhaat of racisme. Sinds de dood van Lübcke waren er bijvoorbeeld vorig jaar in Hanau, ook in Hessen, aanslagen op shisha-bars. <