Ultraorthodoxen morren in Israël

Jeruzalem

De Likoedpartij van premier Netanyahu vormt al jaren een coalitie met ultraorthodoxe partijen. Zonder hun steun kan hij na de verkiezingen waarschijnlijk niet aan de macht blijven. Daarom weigert hij hard in te grijpen.

Israël heeft in een maand tijd al bijna een derde van zijn inwoners gevaccineerd, maar tegelijkertijd worden er, ondanks een strenge lockdown, elke dag 8000 nieuwe besmettingen geteld. Het lijdt weinig twijfel dat de haredi, zoals de ultraorthodoxen in Israël worden genoemd, hieraan een forse bijdrage leveren: zij houden een groot deel van hun scholen gewoon open, bezoeken bruiloften en begrafenissen soms met honderden tegelijk, en komen in grote groepen samen in de synagoge. Geschat wordt dat de haredi ..

