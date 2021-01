Onderzoekers zien eerste effecten vaccins in Israël

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech doet wat men ervan verwacht: het aantal ziekenhuisopnames omlaag brengen en de kans op besmetting verkleinen. Dat blijkt uit de eerste analyses in Israël.

Ondertussen raast het virus net voor de derde keer door Israël: het land zit in lockdown en deze maand alleen al overleden er meer dan duizend mensen aan de gevolgen van COVID-19. Toch is Israël ook wereldleider vaccinatie. Dat komt door een gelukkige combinatie van een kleine bevolking, militaire hulp bij het inenten en een gunstige afspraak met Pfizer, dat het land voorziet van miljoenen vaccins in ruil voor onderzoekscijfers.

Die cijfers zien er hoopvol uit. Al twee weken na de eerste dosis voorkomt het vaccin één op de drie besmettingen, blijkt uit een vergelijking van 200.000 mensen die de prik wel kregen en 200.000 mensen die de inenting niet hebben gehad. Het ministerie voor Volksgezondheid volgde i..

