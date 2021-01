EU en AstraZenecablijven op ramkoersover coronavaccin

De knallende ruzie tussen de EU en farmaceut AstraZeneca over grote vertraging bij de levering van vaccins is nog niet beslecht. Een ‘therapeutisch gesprek’ woensdagavond tussen de twee partijen bracht geen oplossing. De EU-landen overwegen sancties, exportcontroles en inspecties van AstraZeneca’s vestigingen in Europa als die zijn vaccinafspraken niet nakomt.