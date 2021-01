Aangescherpte abortuswet toch van kracht in Polen

Abortus in Polen is voortaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het Constitutionele Hof bepaalde drie maanden geleden dat abortus niet langer is toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind.

Warschau

Dat oordeel is ondanks massale straatprotesten nu officieel geworden. De aanscherping gaat woensdag in, meldde de Poolse regering. Enkele duizenden demonstranten zijn woensdagavond al opgedoken voor het gebouw van het Constitutionele Hof in Warschau en op een grote weg in de hoofdstad. In oktober en november werd ook geprotesteerd.

Het land met 38 miljoen inwoners heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Abortus is nu alleen nog toegestaan als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder vormt of als de zwangerschap een gevolg is van incest of verkrachting. Vorig jaar werden in Poolse ziekenhuizen 1100 abortussen uitgevoerd, vrijwel allemaal op grond van de juridische basis die nu is weggevallen. <