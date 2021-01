Denemarken heeft nul binnenkomende asielzoekers als doel: ‘Anders verliezen we sociale cohesie’

Deense politieagenten zoeken naar de dader van een steekpartij in een asielzoekerscentrum, in september 2015. De linkse regering in Kopenhagen wil het liefst geen enkele asielzoeker meer toelaten.

Kopenhagen

De sociaaldemocratische Frederiksen is ervan overtuigd dat asielzoekers de sociale samenhang van Denemarken bedreigen. ‘We moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen naar ons land komen, anders verliezen we onze sociale cohesie.’

Nul asielzoekers? ‘Dat is ons doel’, zei de premier eind vorige week in de Folketing Hall, het Deense parlement. Ze erkent dat nul in werkelijkheid misschien niet mogelijk is, ‘maar we kunnen wel alles doen om een nieuw asielstelsel in te voeren’, zo herinnert zij aan haar eigen verkiezingsbelofte.

Vorig jaar werden in Denemarken op 5,8 miljoen inwoners 1547 asielzoekers geregistreerd, het laagste aantal sinds 1998. Ter vergelijking: in Nederland (17,3 miljoen inwoners) waren dat er ruim 19.000. Ond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .