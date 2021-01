Eurocommissaris vindt dat Europa meer migranten nodig heeft: ‘In de zorg ontstaan grote personeelstekorten’

Brussel

Voor de Europees commissaris die volgens Berlijn het ‘giftigste onderwerp’ in haar portefeuille heeft - migratie - ziet Ylva Johansson (56) er opvallend monter uit. Ze komt haar kantoor binnen met een hete kop thee, de schoenen gaan uit, een beetje snus onder haar bovenlip - ‘Niet gezond maar veel beter dan roken’ - en ze is klaar voor het interview.

Vandaag spreekt ze de Europese asielministers over haar Migratiepact dat vorig jaar september werd gepresenteerd als de ultieme poging om een eind te maken aan vier jaar van even vijandig als vruchteloos debat over migratie. Maar eerst nog even over die snus, die pruimtabak die alleen in Zweden (thuisland van Johansson) verkocht mag worden. ‘Als de EU dat verboden had, was Zweden nooit..

