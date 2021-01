Noodtoestand in Puerto Rico na aanblijvend geweld tegen vrouwen en transgenders

Op Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het voortdurende geweld tegen vrouwen en transgenders. De noodtoestand blijft in ieder geval van kracht tot juli volgend jaar.

San Juan

Dat maakte gouverneur Pedro Pierluisi deze week bekend. ‘Geweld op basis van gender is een sociaal kwaad, gebaseerd op onwetendheid. Dit hoort niet thuis in het Puerto Rico waar we naar streven. Kwetsbare slachtoffers hebben al te lang te lijden onder systematisch machogedrag, ongelijkheid, discriminatie, gebrek aan onderwijs en, boven alles, gebrek aan actie,’ schrijft hij in een statement.

Pierluisi werd begin deze maand ingezworen als de nieuwe gouverneur van Puerto Rico, een eiland in de Caribische Zee en gemenebest van de Verenigde Staten. De noodtoestand moet ervoor zorgen dat Pierluisi in een hoog tempo veranderingen kan doorvoeren om geweld gebaseerd op gender te voorkomen en kwetsbare mensen te beschermen. Hij h..

