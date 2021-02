Bloesem én sneeuw in Japan en tweede impeachment voor Trump: 7 dagen in 7 foto’s

Cheryl L. Johnson, griffier van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, draagt de tweede officiële aanklacht tegen Trump door de Statuary Hall in het Capitool in Washington.

Bezoekers bekijken vroegbloeiende raapzaadbloesems in het Azumayama Park bij het dorp Ninomiya, ten westen van Tokio. Op de achtergrond de volledig besneeuwde vulkaan Mount Fuji.

Bloesems en sneeuw bewonderen in Japan

Demonstranten houden een mars tegen de viering van Australia Day. Op 26 januari wordt de aankomst van de eerste vloot kolonisten in Australië in 1788 herdacht. Steeds meer Australiërs weigeren de dag te vieren en willen dat deze wordt hernoemd tot Invasion Day.

Protesten tegen viering nationale feestdag in Melbourne

Ceremonie in Berlijn op herdenkingsdag Holocaust

Rabbi Shaul Nekrich neemt op de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust deel aan een ceremonie in de Bundestag in Berlijn om de historische Sulzbach Torah-boekrol uit 1792 af te maken. De boekrol werd in 2013 herontdekt.

beeld afp / Odd Andersen