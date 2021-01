President Biden verwacht geen veroordeling in proces Trump

De Amerikaanse president Joe Biden denkt niet dat zijn voorganger Donald Trump door de Senaat zal worden veroordeeld in het tweede impeachment-proces dat maandag tegen hem van start is gegaan, meldt CNN.

Washington

Volgens Biden zal er onvoldoende steun van Republikeinse senatoren zijn voor een veroordeling van Trump. Zo’n veroordeling kan de weg effenen voor een verbod voor Trump om zich nog verkiesbaar te stellen in de toekomst. De oud-president wordt schuldig bevonden als een tweederdemeerderheid van de Senaat de aanklacht – aanzetten tot een opstand – gegrond acht. Daar is echter de steun van zeventien Republikeinse senatoren voor nodig. Volgens de Democraten heeft Trump zijn aanhangers op 6 januari aangezet tot de uiteindelijke bestorming van het Capitool, waar het parlement toen bijeen was voor het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag. Sinds de verkiezingen in november had Trump zonder enig bewijs volgehouden dat hij had verloren als gevolg van stemfraude door de Democraten.

Biden, die liever vooral aandacht besteedt aan de aanpak van de corona-epidemie en het economische herstel in de VS, liet vorige week al duidelijk weten dat hij zich niet met het impeachment-proces zal bemoeien. Zijn woordvoerster Jen Psaki zei dat de president ‘het aan de Democraten en de Republikeinen in de Senaat zal laten om te beslissen hoe ze de vorige president ter verantwoording roepen'.

Maandag ging het proces tegen Trump van start nadat negen impeachment-managers, leden van het huis van Afgevaardigden, de aanklacht tegen Trump formeel hadden bezorgd aan de Senaat. In feite begint het proces pas in de week van 9 februari, zodat de verdediging voldoende gelegenheid heeft om zich voor te bereiden. <