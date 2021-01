China doet de Taiwantest met Biden

Taipei

China is zaterdag en zondag met respectievelijk dertien en vijftien bommenwerpers, jachtvliegtuigen en verkenningstoestellen het Taiwanese luchtruim binnengedrongen. Hoewel China deze maand al ruim twintig keer en vorig jaar zelfs 380 keer de grens van het Taiwanese luchtgebied is overgegaan, is dat niet eerder gebeurd met dergelijke grote aanvalsformaties. De acht bommenwerpers die zaterdag meevlogen, waren van het type Xian H6K dat een aanval met kernwapens kan uitvoeren. China protesteerde vervolgens tegen de aanwezigheid van een Amerikaans vlooteskader met het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, dat in de Zuid-Chinese Zee een ‘vrijheid van navigatie’-oefening uitvoert.

Het Chinese staatsblad Global Times publiceerde m..

