Daniel Blake, gele hesjes en nu een avondklok

Amersfoort

In mei 2016 ging I, Daniel Blake in première. De Britse speelfilm bleek een indrukwekkend verhaal over een Britse meubelmaker die arbeidsongeschikt raakt. Vervolgens loopt hij hopeloos vast in een socialezekerheidsstelsel dat door bezuinigingen en bureaucratie zijn menselijkheid kwijt is.

‘De wereld waarin we leven, staat op een gevaarlijk punt’, verklaarde de maker van de film, Ken Loach, bij de première. ‘We zijn in de greep van extreme besparingen, gedreven door neoliberale ideeën. Miljoenen mensen leven in ontbering naast een minuscule groep met groteske rijkdom.’

Een halfjaar later werd Donald Trump gekozen als president van de Verenigde Staten. Zijn programma sprak de talloze Danie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .