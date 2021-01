Veranderend klimaat vraagt alle aandacht wereldleiders

Den Haag

Dat zeiden wereldleiders maandag bij de opening van de Climate Adaptation Summit (CAS), de eerste wereldtop over klimaatadaptatie, waarvan Nederland gastheer is. De geheel virtuele top werd vanuit een Haagse studio geleid door premier Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat. Rutte noemde aanpassing aan de opwarming ‘een kwestie van pure overleving’. Business as usual is geen optie meer, aldus Rutte. Hij hield de tientallen deelnemende wereldleiders tegelijk voor dat onderzoek uitwijst dat een investering van 1,8 biljoen dollar in adaptatie komende tien jaar uiteindelijk meer dan 7 biljoen kan opleveren. De top moet leiden tot een wereldwijd actieplan om vooral armere ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .