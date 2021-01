Italiaanse premier Conte kondigt ontslag aan

De Italiaanse premier Conte dient zijn ontslag in, maar hoopt daarna opnieuw te kunnen regeren. Hij roept zijn kabinet vanochtend bijeen om de ministers over zijn stap te informeren, maakte zijn kantoor maandag bekend.

Rome

Italiaanse media schreven eerder dat de partijloze jurist van plan is een politieke doorstart te maken. Hij zou een nieuwe coalitie willen vormen zonder verkiezingen te houden. Hij hoopt dat president Mattarella hem de opdracht geeft een regering te vormen die brede steun krijgt van het parlement. De stap van Conte volgt op het vertrek van een kleine partij uit de coalitie. Italia Viva van ex-premier Renzi was uit de regering gestapt na onenigheid over de besteding van miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Renzi eiste veel meer ambitie van de regering, vooral op het vlak van gezondheid. Conte kreeg vorige week voldoende steun om verder te regeren, nadat Italia Viva was vertrokken. Maar hij bleef in het hogerhuis van het parlement, de Senaat, verstoken van een meerderheid. <