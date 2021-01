EU geeft Moskou meer tijd voor vrijlating Navalny

Brussel

Josep Borrell zal de regering in Moskou ‘een heldere boodschap’ overbrengen over de arrestatie van Navalny, zegt hij. De EU wil in ieder geval dat bezoek afwachten, maar ook of de Russische rechter hem volgende maand misschien al op vrije voeten stelt. ‘We hebben afgesproken op het besluit van de rechtbank te wachten’, zegt de Duitse buitenlandminister Heiko Maas.

Sommige EU-landen willen Moskou uit protest voorlopig juist mijden. Ook in het Europees Parlement gingen zulke stemmen op. Maar Borrell maakte vorige week al duidelijk dat hij een bezoek aan Rusland juist ‘noodzakelijker dan ooit’ vindt. De EU-buitenlandchef zou dan graag ook langsgaan bij Navalny, zei hij desgevraagd. Maar Borrell kondigde niet aan daarop bij de Russen te zullen aandringen.

De lidstaten onderstreepten wel nog eens dat Rusland de belangrijkste binnenlandse rivaal van president Vladimir Putin onmiddellijk moet vrijlaten. Navalny is net hersteld van een moordaanslag waarin hij de hand herkende van de Russische geheime dienst. De EU wil ook dat medestanders van Navalny vrijkomen. De afgelopen dagen zijn er heel wat opgepakt toen ze uit protest de straat opgingen. De EU veroordeelt de ‘wreedheden’ van de politie.

extra sancties

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bogen zich maandag over extra sancties tegen Rusland, zoals Nederland en sommige andere lidstaten willen. Maar ‘een concreet plan kwam niet op tafel’, zei Borrell. Er is ook geen tijdsbestek afgesproken om over strafmaatregelen te beslissen. De EU-leiders nemen in maart de verstandhouding met Rusland weer eens door.

De EU kan in ieder geval niet met sancties volstaan, zei Borrell eerder al. Diplomatieke druk is volgens hem ook belangrijk en Brussel moet dus in gesprek blijven met Moskou. <