'Bijen wereldwijd in verdrukking'

Nieuw onderzoek toont aan dat bijen wereldwijd in de verdrukking raken, waar dit voorheen vooral voor kleine gebieden bewezen was. Een kwart van de bijensoorten die we kennen uit de biologieboeken wordt sinds de jaren negentig niet meer waargenomen.

Buenos Aires

Argentijnse onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift One Earth dat ze steeds minder verschillende bijensoorten tellen, ondanks dat ze elk jaar meer gegevens van bijen binnenkrijgen. Dit betekent niet per se dat ze zijn uitgestorven, maar wel dat ze dermate zeldzaam zijn dat onderzoekers ze niet meer waarnemen.

De bij is als bestuiver een essentiële schakel in veel ecosystemen. Niet alleen de hoeveelheid bijen is belangrijk, maar ook de diversiteit aan bijensoorten. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat fruitbomen meer en grotere stukken fruit dragen als er meer bijensoorten rondvliegen. Daarnaast zijn ecosystemen beter bestand tegen ziekte, droogte en overstromingen als hun biodiversiteit groter is.

Eerde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .