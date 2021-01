Europa wil uitleg AstraZeneca over latere vaccins

De Europese Commissie wil opheldering van AstraZeneca over de vertraging bij de levering van de vaccins tegen corona. Maandag is er spoedoverleg tussen de farmaceut, de Commissie en vertegenwoordigers van alle EU-landen.

Brussel

Commissaris Kyriakides (Zorg) maakte via Twitter haar ‘grote ongenoegen’ (en dat van de lidstaten) kenbaar over de verklaring van AstraZeneca dat er problemen zijn bij de levering van de vaccins. Brussel wil maandag duidelijkheid en en zekerheid krijgen wanneer en hoeveel vaccins AstraZeneca de komende maanden zal leveren.

Het vaccin van AstraZeneca zal naar verwachting volgende week door het Europese Geneesmiddelenbureau EMA worden goedgekeurd. In augustus vorig jaar sloot de EU een voorlopig contract met de farmaceut voor 300 miljoen vaccindoses, met een optie op nog eens 100 miljoen. Als die later komen, is dat een tegenslag, maar de EU heeft met nog vijf fabrikanten contracten en is met twee andere in onderhandeling.

