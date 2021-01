Vrienden en familie geven doorslag bij het opvolgen van coronaregels

Of mensen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus houden, hangt vooral af van de houding van familie en vrienden. Wat deze mensen zelf van de regels vinden, speelt een veel kleinere rol. Dat concluderen Britse psychologen, die samen met collega’s uit Duitsland, Frankrijk en de VS mensen in honderd verschillende landen ondervroegen over hoe zijzelf en hun sociale netwerk de lokale coronaregels opvolgen en wat ze van die regels vinden.

Londen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat mensen zich het beste aan de regels hielden wanneer hun familie en vrienden dat ook deden. Dit was onafhankelijk van leeftijd, geslacht of het land waar iemand woonde. Ook de ernst van de epidemie in een land, of de mate van beperkingen die de regels oplegden waren minder belangrijk, net als de mening die de ondervraagde personen zelf hadden over de regels.

De onderzoekers stellen dat leiders in Europa en de VS vooral de eigen verantwoordelijkheid van burgers benadrukten bij de maatregelen tegen corona. Leiders in onder meer Singapore, China en Zuid-Korea benadrukten juist de collectieve verantwoordelijkheid van het volk. De individuele aanpak is volgens de onderzoekers minder effectief, gezien ..

