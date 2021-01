‘Jij parlementslid? Dan ben ik je moeder niet meer'

Kabul

Ze is een opvallende verschijning in de gangen van het parlementsgebouw van Afghanistan. In de witmarmeren hal, tussen mannen in pak en een enkele vrouw in lang zwart gewaad, valt Gulali Mohammadi op in haar groene bloemetjesjurk, hoge hakken en fluor-roze hoofddoek. Het 27-jarige parlementslid uit de zuidelijke provincie Uruzgan, waar vrouwen doorgaans onzichtbaar zijn in het openbare leven, is niet bang gezien te worden. Of om haar microfoon aan te zetten in het Afghaanse parlement waar zij de jongste afgevaardigde is.

volle volkswijk

‘Ik moest vechten met mijn familie om naar school te mogen’, zegt Gulali. Het hielp, stelt zij, dat haar vader geletterd was en de Koran kende. ‘Daarin staat nergens dat meisjes thuis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .