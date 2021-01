Corona als vijand van mariniers in koud Noorwegen: ‘Moeten in alle omstandigheden gereed zijn’

Tromso

De jaarlijkse wintertraining dreigde in het water te vallen. Of liever gezegd: van het ijs te glijden. Nadat er Amerikaanse, Britse en Noorse mariniers positief waren getest op corona stond voor Nederland deelname aan de internationale oefening Joint Viking in het noorden van Noorwegen op losse schroeven. De Noren drongen er echter op aan om ondanks alles de oefening door te laten gaan. Zij voelen immers de hete adem van hun Russische buurman in de nek en zijn erbij gebaat om een ‘internationale’ vuist te laten zien.

De commandant van de Noorse landstrijdkrachten, generaal-majoor Lars Lervik, en zelfs de Noorse ministers van Defensie en Volksgezondheid kwamen er aan te pas om de Nederlanders te overtuigen. De commandant van het Korp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .